Microsoft сломала Windows Media Player, Optimize Drives и Storage Spaces в Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:08
- Просмотров: 0
Компания Microsoft сломала Windows Media Player, Optimize Drives и Storage Spaces в Windows 10 May 2020 Update.
Вот описание проблем:
• Согласно сообщениям нескольких пользователей, Windows 10 May 2020 Update сломало некоторые элементы Storage Spaces;
• Начиная с Windows 10 May 2020 Update, инструмент «Дефрагментация дисков» не записывает даты последнего ручного или автоматического сканирования, что может вызвать другие проблемы;
• Согласно сообщениям, Windows 10 May 2020 Update отключает функцию визуализации Windows Media Player;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
windowslatest.com
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