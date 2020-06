Компания Microsoft сломала Windows Media Player, Optimize Drives и Storage Spaces в Windows 10 May 2020 Update.Вот описание проблем:• Согласно сообщениям нескольких пользователей, Windows 10 May 2020 Update сломало некоторые элементы Storage Spaces;• Начиная с Windows 10 May 2020 Update, инструмент «Дефрагментация дисков» не записывает даты последнего ручного или автоматического сканирования, что может вызвать другие проблемы;• Согласно сообщениям, Windows 10 May 2020 Update отключает функцию визуализации Windows Media Player;Узнать другие подробности можно здесь