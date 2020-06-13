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Microsoft сломала Windows Media Player, Optimize Drives и Storage Spaces в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:08
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Компания Microsoft сломала Windows Media Player, Optimize Drives и Storage Spaces в Windows 10 May 2020 Update.

Вот описание проблем:

• Согласно сообщениям нескольких пользователей, Windows 10 May 2020 Update сломало некоторые элементы Storage Spaces;
• Начиная с Windows 10 May 2020 Update, инструмент «Дефрагментация дисков» не записывает даты последнего ручного или автоматического сканирования, что может вызвать другие проблемы;
• Согласно сообщениям, Windows 10 May 2020 Update отключает функцию визуализации Windows Media Player;





Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowslatest.com
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