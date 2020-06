Windows 10 May 2020 Update вызывает проблемы с Google Chrome

В прошлом месяце Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update через Центр обновления Windows. Тем не менее, обновление было доступно ограниченному количеству пользователей, поскольку компания заблокировала его на огромном количестве устройств из-за многочисленных известных проблем. В то время как Microsoft создала страницу известных проблем для версии 2004, компания пропустила несколько проблем. Теперь пользователи Google Chrome сообщают о проблемах после установки Windows 10 May 2020 Update.По данным Windows Latest, Windows 10 May 2020 Update конфликтует с функцией аутентификации или входа в Google Chrome. Функция входа в систему позволяет пользователям получать доступ к своим учетным записям без входа в систему каждый раз, когда они открывают Google Chrome. Однако несколько пользователей сообщают о проблемах с функцией входа в систему, заставляя их входить во все свои учетные записи каждый раз, когда они перезагружают компьютер.Кроме того, похоже, что обновление версии 2004 затрагивает все приложения, которые используют куки-файлы или учетные данные пользователя. Пользователь Reddit пожаловался на выход из таких приложений, как OneDrive, Mail и Battle.net, после перезагрузки компьютера.Проверка Feedback Hub показала некоторые жалобы от пользователей, датируемые началом 2020 года. Похоже, что Microsoft не приняла во внимание обратную связь от инсайдеров Windows и выпустила Windows 10 May 2020 Update, не исправив проблему.Узнать другие подробности можно здесь