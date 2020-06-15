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Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 6.1

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:54
  • Просмотров: 14


Компания Microsoft выпустила Windows Community Toolkit 6.1.

Вот список новых функций:

• TokenizingTextBox;
• Toast Notification Helpers for .NET Core 3;
• State Triggers;
• ItemsRepeater Layouts;
• Больше библиотек .NET Standard;
• Улучшены кисти;
• Улучшения Lottie-Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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