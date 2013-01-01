Microsoft признала проблему с печатью в Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:49
- Просмотров: 0
Компания Microsoft признала проблему с печатью в Windows 10 May 2020 Update.
Вот описание проблемы:
• При попытке печати может произойти ошибка или неожиданное закрытие очереди печати;
Стоит отметить, что Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update с большим количеством известных проблем.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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