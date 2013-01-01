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Microsoft признала проблему с печатью в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:49
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Компания Microsoft признала проблему с печатью в Windows 10 May 2020 Update.

Вот описание проблемы:

• При попытке печати может произойти ошибка или неожиданное закрытие очереди печати;

Стоит отметить, что Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update с большим количеством известных проблем.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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