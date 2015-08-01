Microsoft объяснила отсутствие функции «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 12:17
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Компания Microsoft обновила страницу «Отслеживание состояния устройства и производительности в Windows Security», чтобы объяснить отсутствие функции «Новый запуск» в Windows 10 May 2020 Update. Согласно странице поддержки, Microsoft удалила эту функцию из Windows Security и объединила ее с опцией «Сбросить этот компьютер» в разделе «Восстановление».
Если пользователи Windows 10 версии 2004 или более поздней версии хотят использовать функцию «Новый запуск», они должны выполнить следующие шаги:
• Перейдите в Настройки> Обновления и безопасность> Восстановление> Сбросить этот компьютер> Начать> Сохранить мои файлы;
• Выберите облачную загрузку или локальную переустановку в зависимости от ваших предпочтений;
• Нажмите «Нет» на вопрос «Восстановить предустановленные приложения?»;
Microsoft также отметила, что, если опция «Восстановить предустановленные приложения?» недоступна, то на ПК нет никаких OEM-приложений, которые будут восстановлены после сброса компьютера.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
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