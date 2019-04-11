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Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.545.0

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 17:12
  • Просмотров: 114

Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.545.0

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.545.0. Microsoft упомянула несколько вещей на этой неделе:

• Во-первых, Microsoft рада объявить, что завершила развертывание обновленного веб-сайта дополнений: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/the-all-new-microsoft-edge-add-ons-website-is-now-live/m-p/1467980;
• Далее, Microsoft хотела бы сообщить вам о будущих планах по Edge PDF Reader: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/roadmap-for-pdf-reader-in-microsoft-edge/m-p/1467667;
• Очень много инженеров Edge можно заметить в социальной сети Twitter: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/get-this-week-s-twitter-recap-from-some-of-our-engineers/m-p/1466656;
• В этот четверг у компании еще один раунд звонков с инженерами Edge. Любой, кто хотел бы поговорить с инженерами о том, как они делятся веб-контентом, должен зарегистрироваться: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/we-want-to-hear-your-thoughts-on-sharing-web-content/m-p/1457614;
• Наконец, если у вас возникла проблема, при которой Edge запускается автоматически, компании нужна ваша помощь в ее исследовании: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-microsoft-edge-launching-on-startup/m-p/1457853;

Что касается всего нового в браузере:

Добавлены функции:

• Добавлена возможность импорта данных из Edge Legacy по требованию;

Улучшена надежность:

• Исправлена проблема, из-за которой открытие веб-сайтов с помощью ярлыков, прикрепленных к панели задач, иногда приводило к сбою веб-страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод информации о платежной карте на веб-страницах иногда приводил к сбою при отображении предложения сохранить информацию о платежной карте в браузере;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке добавить элементы в коллекцию иногда происходит сбой веб-страницы;
• Исправлено зависание при экспорте коллекции в Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер с помощью личной учетной записью иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка сохранить веб-страницу в избранное в Immersive Reader иногда не удавалась;
• Исправлена проблема, при которой попытка трансляции мультимедиа на определенные устройства, такие как Xbox, не удавалась;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое Dolby Vision не воспроизводилось должным образом;

Изменено поведение:

• Исправлена проблема, из-за которой флаг Global Media Controls из вышестоящего Chromium был удален;
• Исправлена проблема, из-за которой удалялся флаг, позволяющий сохранять платежную карту, хранящуюся в MS Pay, в локальном браузере;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы с определенными неанглоязычными буквами неправильно читались при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы с определенными невидимыми символами неправильно читались при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие окна с предложением автозаполнения в Edge иногда перекрывали всплывающие окна, которые создавались веб-сайтами, заполняющими формы;

Известные проблемы:

• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидает перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводит к тому, что ссылки не загружаются должным образом. Обходной путь - просто перезапустить Edge, чтобы применить обновление, и это, как ожидается, будет исправлено в следующем обновлении браузера;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
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