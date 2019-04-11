Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.545.0
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:12
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.545.0. Microsoft упомянула несколько вещей на этой неделе:
• Во-первых, Microsoft рада объявить, что завершила развертывание обновленного веб-сайта дополнений: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/the-all-new-microsoft-edge-add-ons-website-is-now-live/m-p/1467980;
• Далее, Microsoft хотела бы сообщить вам о будущих планах по Edge PDF Reader: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/roadmap-for-pdf-reader-in-microsoft-edge/m-p/1467667;
• Очень много инженеров Edge можно заметить в социальной сети Twitter: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/get-this-week-s-twitter-recap-from-some-of-our-engineers/m-p/1466656;
• В этот четверг у компании еще один раунд звонков с инженерами Edge. Любой, кто хотел бы поговорить с инженерами о том, как они делятся веб-контентом, должен зарегистрироваться: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/we-want-to-hear-your-thoughts-on-sharing-web-content/m-p/1457614;
• Наконец, если у вас возникла проблема, при которой Edge запускается автоматически, компании нужна ваша помощь в ее исследовании: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-microsoft-edge-launching-on-startup/m-p/1457853;
Что касается всего нового в браузере:
Добавлены функции:
• Добавлена возможность импорта данных из Edge Legacy по требованию;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой открытие веб-сайтов с помощью ярлыков, прикрепленных к панели задач, иногда приводило к сбою веб-страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой ввод информации о платежной карте на веб-страницах иногда приводил к сбою при отображении предложения сохранить информацию о платежной карте в браузере;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке добавить элементы в коллекцию иногда происходит сбой веб-страницы;
• Исправлено зависание при экспорте коллекции в Excel;
• Исправлена проблема, из-за которой вход в браузер с помощью личной учетной записью иногда не удавался;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка сохранить веб-страницу в избранное в Immersive Reader иногда не удавалась;
• Исправлена проблема, при которой попытка трансляции мультимедиа на определенные устройства, такие как Xbox, не удавалась;
• Исправлена проблема, из-за которой содержимое Dolby Vision не воспроизводилось должным образом;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой флаг Global Media Controls из вышестоящего Chromium был удален;
• Исправлена проблема, из-за которой удалялся флаг, позволяющий сохранять платежную карту, хранящуюся в MS Pay, в локальном браузере;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы с определенными неанглоязычными буквами неправильно читались при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой PDF-файлы с определенными невидимыми символами неправильно читались при использовании функции «Читать вслух»;
• Исправлена проблема, из-за которой всплывающие окна с предложением автозаполнения в Edge иногда перекрывали всплывающие окна, которые создавались веб-сайтами, заполняющими формы;
Известные проблемы:
• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидает перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводит к тому, что ссылки не загружаются должным образом. Обходной путь - просто перезапустить Edge, чтобы применить обновление, и это, как ожидается, будет исправлено в следующем обновлении браузера;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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