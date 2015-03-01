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Microsoft признала проблему с дисковыми пространствами в Windows 10 May 2020 Update

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:43
  • Просмотров: 133


Устройства, использующие дисковые пространства, могут иметь проблемы с использованием или доступом к своим дисковым пространствам после обновления до Windows 10 версии 2004 (May 2020 Update) и Windows Server версии 2004. При использовании некоторых конфигураций раздел для дисковых пространств может отображаться как RAW в диспетчере дисков.

В настоящее время нет никакого обходного пути для этой проблемы. Чтобы избежать проблем с данными на ваших дисковых пространствах, вы можете использовать следующие инструкции, чтобы пометить их, как только для чтения:

1. Выберите Пуск и введите: powershell.
2. Щелкните правой кнопкой мыши или длительно нажмите на Windows PowerShell и выберите Запустить от имени администратора.
3. Если в диалоговом окне «Контроль доступа пользователей» для Windows Powershell появится запрос, выберите «Да».
4. В диалоговом окне PowerShell введите следующую команду и нажмите клавишу Enter: get-virtualdisk | ? WriteCacheSize -gt 0 | get-disk | set-disk -IsReadOnly $true.
5. Теперь ваши дисковые пространства должны быть доступны только для чтения, то есть вы не сможете писать в них. Ваше устройство будет по-прежнему пригодно для использования, и любой том, не считающийся RAW, должен быть читаемым.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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