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Microsoft выпустила накопительные обновления для нескольких версий Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:49
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Компания Microsoft выпустила накопительные обновления для нескольких версий Windows 10.

• Версии 1909 и 1903 - KB4567512;
• Версия 1809 - KB4567513;
• Версия 1803 - KB4567514;

Вот полное описание исправления:

• Исправлена проблема, которая могла помешать печати определенных принтеров. Диспетчер очереди печати мог выдавать ошибку или неожиданно закрываться при попытке печати, и никаких выходных данных не было получено от затронутого принтера. Вы также могли столкнуться с проблемами в приложениях, из которых пытались распечатать, например, получить сообщение об ошибке, или приложение могло неожиданно закрыться. Эта проблема могла также повлиять на программные принтеры, например, при печати в PDF;

Ранее Microsoft признала эту проблему во всех поддерживаемых версиях Windows.
Илья Источник:
support.microsoft.com
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