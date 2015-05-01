Microsoft возобновит релиз необязательных накопительных обновлений Windows 10 в следующем месяце
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:01
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В марте Microsoft объявила, что приостанавливает релизы необязательных обновлений, не связанных с безопасностью (также называемые релизами «C» и «D») для всех поддерживаемых версий Windows client и Windows Server, чтобы дать организациям время сосредоточиться на непрерывности бизнеса перед лицом глобальной пандемии. Основываясь на отзывах и постоянной стабилизации непрерывности бизнеса, Microsoft возобновит релизы необязательных обновлений в июле 2020 года для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и более поздних версий, чтобы еще раз предоставить вам возможность протестировать запланированные исправления, не связанные с безопасностью, предназначенные для релиза Update Tuesday следующего месяца (или «B»). Microsoft также вносит некоторые изменения, чтобы упростить процесс обновления и помочь вам продолжать оставаться в курсе событий с Windows 10 и Windows Server.
Во-первых, в ответ на обратную связь, эти проверенные необязательные релизы производственного качества теперь будут называться релизами «Preview» для ясности и будут предлагаться только для Windows 10 и Windows Server версии 1809 и более поздних версий. Вы увидите изменение наименования, отраженное в заголовке релиза, как показано в примере на странице Центра обновления Windows в приложении Настройки ниже:
Во-вторых, чтобы упростить управление обновлениями для ИТ, эти релизы «Preview» будут доставлены только на неделе «C». Накопленные ежемесячные обновления для системы безопасности не изменяются (также называемые релизом «B» или релизом Update Tuesday). Эти релизы будут по-прежнему содержать все предыдущие обновления для обеспечения защиты и продуктивности ваших пользователей.
В-третьих, если вы используете Windows Server Update Services (WSUS) для управления обновлениями, вы больше не увидите релизы «Preview» (или «C») для Windows 10 или Windows Server в канале WSUS. Это обеспечивает единообразное управление обновлениями во всех поддерживаемых версиях Windows в вашей среде.
Наконец, для тех, кто входит в Windows Insider Program или Windows Insider Program for Business, версии этих обновлений, не связанных с безопасностью, будут выпущены в Release Preview Channel на неделе «B».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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