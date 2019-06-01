Windows 10 версии 2004 доступна для пользователей с устройствами под управлением Windows 10 версий 1903 и 1909, которые вручную выбирают «Проверить наличие обновлений» через Центр обновления Windows. Мы продолжаем придерживаться взвешенного подхода к первоначальной доступности, прислушиваясь, изучая и корректируя. Сегодня мы медленно начинаем обучение нашего машинного обучения (ML), основанного на интеллектуальном выборе и автоматическом обновлении устройств, приближающихся к концу обслуживания. Рекомендуемый статус обслуживания - Semi-Annual Channel.

Компания Microsoft начинает автоматическое обновление пользователей Windows 10 1809 до Windows 10 2004.Вот текущий статус обновления:Узнать другие подробности можно здесь