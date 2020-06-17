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Новая функция Windows 10 версии 2004 может исправить высокое использование ОЗУ в Chrome

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:55
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Согласно документу разработчика, новое значение «SegmentHeap» поможет разработчикам снизить потребление памяти в Win32-приложениях для Windows 10 версии 2004 и более поздних версий. В другой статье Microsoft поделилась результатами раннего теста, который указывает на 27% сокращение использования памяти в Edge Chromium. Это было достигнуто за счет использования улучшений кучи памяти сегмента Windows, которые более эффективно управляют памятью, что приводит к снижению использования памяти.

Инженер Chrome согласился с этой идеей и намерен добавить значение «SegmentHeap» в манифест Chrome.exe. Это уменьшит общее использование памяти в Chrome. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, Google потребуется использовать SDK Windows 10.0.19041.0, но компания отметила, что SDK заблокирован из-за таинственных сбоев сборки.

Трудно предсказать, когда Google внесет необходимые изменения в Chrome. Обе компании согласились с тем, что изменение в использовании оперативной памяти будет варьироваться в зависимости от вашего ПК , поэтому оно может быть больше или меньше 27%, о чем сообщила Microsoft.
Илья Источник:
blogs.windows.com
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