Новая функция Windows 10 версии 2004 может исправить высокое использование ОЗУ в Chrome
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:55
- Просмотров: 182
Согласно документу разработчика, новое значение «SegmentHeap» поможет разработчикам снизить потребление памяти в Win32-приложениях для Windows 10 версии 2004 и более поздних версий. В другой статье Microsoft поделилась результатами раннего теста, который указывает на 27% сокращение использования памяти в Edge Chromium. Это было достигнуто за счет использования улучшений кучи памяти сегмента Windows, которые более эффективно управляют памятью, что приводит к снижению использования памяти.
Инженер Chrome согласился с этой идеей и намерен добавить значение «SegmentHeap» в манифест Chrome.exe. Это уменьшит общее использование памяти в Chrome. Чтобы воспользоваться этим преимуществом, Google потребуется использовать SDK Windows 10.0.19041.0, но компания отметила, что SDK заблокирован из-за таинственных сбоев сборки.
Трудно предсказать, когда Google внесет необходимые изменения в Chrome. Обе компании согласились с тем, что изменение в использовании оперативной памяти будет варьироваться в зависимости от вашего ПК , поэтому оно может быть больше или меньше 27%, о чем сообщила Microsoft.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 26
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
Пользователей: 0
Гостей: 26
Роботы: Google Yandex
+9Новостей: 11998
+0Комментариев: 39436
+0Пользователей: 10014