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Project xCloud будет поддерживать игры для ПК

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:37
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Microsoft готовится к релизу сервиса xCloud в рамках Xbox Game Pass. Первоначально сервис будет работать на консолях Xbox One S в блейд-серверах в центрах обработки данных Microsoft, но софтверный гигант планирует обновить это оборудование в следующем году. Источники, знакомые с планами Microsoft, сообщают, что тестирование на модернизированных серверах xCloud уже началось, и что Microsoft даже экспериментирует с выделенными блейдами ПК-серверов для потоковой передачи компьютерных игр через xCloud.

В следующем году Microsoft будет использовать Xbox Series X на серверах xCloud, и это обеспечит значительный прирост производительности при работе с облачными потоками, особенно на стороне процессора. Этот процессор следующего поколения гораздо мощнее и способен выполнять четыре сессии Xbox One S одновременно. Он также включает в себя новый встроенный видеокодер, который работает в шесть раз быстрее, чем текущий кодер, который Microsoft использует на существующих серверах xCloud.

Эксперименты Microsoft с блейдами ПК-серверов для xCloud также, вероятно, приведут к тому, что Xbox Game Pass для компьютерных игр будет доступен через сервис. В настоящее время компания тестирует клиент xCloud для ПК, который будет транслировать игры Xbox на ПК с Windows 10, но он пока не поддерживает компьютерные игры. В будущем Microsoft понадобятся эти новые блейды ПК-серверов для потоковой передачи компьютерных игр Xbox Game Pass на мобильные устройства, ПК с Windows и, возможно, даже на консоли Xbox.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
theverge.com
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