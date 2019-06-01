Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:24
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Компания Microsoft выпустила Windows Terminal Preview 1.1.
Открыть в Windows Terminal
Теперь вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши папку в проводнике и выбрать «Открыть в Windows Terminal». Это запустит Windows Terminal с вашим профилем по умолчанию в каталоге, который вы выбрали из проводника.
Примечание: Это приведет к запуску Windows Terminal Preview, пока эта функция не перейдет в Windows Terminal в июле 2020 года. Кроме того, есть еще некоторые известные ошибки, над которыми компания работает, в том числе щелчок правой кнопкой мыши в каталоге «background» не даст вам опцию «Открыть в Windows Terminal».
Запустите Windows Terminal при запуске
Jelster добавил новый параметр, который позволяет настроить запуск Windows Terminal при запуске компьютера! Вы можете установить для startOnUserLogin значение true в глобальных настройках, чтобы включить эту функцию.
"startOnUserLogin": true
Примечание: Если запись задачи запуска Windows Terminal отключена политикой организации или действием пользователя, этот параметр не будет действовать.
Поддержка веса шрифта
Windows Terminal Preview теперь поддерживает вес шрифта в качестве нового параметра профиля. Параметр fontWeight принимает множество строк, описывающих вес шрифта вместе с соответствующим числовым представлением веса шрифта. Полную документацию по этому новому параметру можно найти на сайте документации Windows Terminal.
"fontWeight": "normal"
Здесь показан краткий обзор облегченной версии Cascadia Code. Ожидается, что веса шрифтов для Cascadia Code появятся в ближайшие несколько месяцев!
Alt+Click, чтобы открыть панель
Если вы хотите открыть профиль из выпадающего меню в качестве панели в текущем окне, вы можете щелкнуть по нему, удерживая клавишу Alt. Это откроет этот профиль на панели с помощью функции автоматического разделения, которая разделит активное окно или панель по наибольшей длине.
Нажмите на изображение для демонстрации
Обновления вкладок
Выбор цвета
Теперь вы можете раскрасить вкладки, щелкнув по ним правой кнопкой мыши и выбрав «Цвет…». Откроется меню цвета вкладки, где вы можете выбрать предопределенный цвет или развернуть меню, чтобы выбрать любой цвет, используя палитру цветов, шестнадцатеричный код или поля RGB. Цвета для каждой вкладки будут сохранены для данной терминальной сессии.
Совет: Используйте тот же шестнадцатеричный код, который используется в качестве цвета фона для бесшовного опыта!
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
devblogs.microsoft.com
devblogs.microsoft.com
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