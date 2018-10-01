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Microsoft улучшит приложение Cortana

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:38
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft улучшит приложение Cortana.

Вот полный список улучшений:

• Приложение получит новый экран загрузки;
• Приложение получит пользовательский интерфейс с прокруткой;




Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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