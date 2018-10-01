Microsoft улучшит приложение Cortana
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 15:38
- Просмотров: 0
Компания Microsoft улучшит приложение Cortana.
Вот полный список улучшений:
• Приложение получит новый экран загрузки;
• Приложение получит пользовательский интерфейс с прокруткой;
Cortana is getting a new animated splash screen pic.twitter.com/o0yBeKythC— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 20, 2020
Cortana is also getting this one pic.twitter.com/WoGQsh7otO— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 20, 2020
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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