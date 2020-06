Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Beta Build 84.0.522.11.• Эта версия Microsoft Edge обеспечивает улучшенное время загрузки списка сайтов для режима Internet Explorer. Microsoft сократила задержку загрузки для списка сайтов в режиме Internet Explorer до 0 секунд (вместо 60-секундного ожидания) в отсутствие кэшированного списка сайтов. Microsoft также добавила поддержку групповой политики для случаев, когда навигация по домашней странице в режиме Internet Explorer должна быть отложена до загрузки списка сайтов. Для получения дополнительной информации см. политику DelayNavigationsForInitialSiteListDownload;• Microsoft Edge теперь позволяет пользователям входить в браузер, когда он «запускается от имени администратора» в Windows 10. Это поможет клиентам, использующим Microsoft Edge на сервере Windows или в сценариях с удаленным рабочим столом и песочницей;• Microsoft Edge теперь обеспечивает полную поддержку мыши в полноэкранном режиме. Теперь вы можете использовать мышь для доступа к вкладкам, адресной строке и другим элементам, не выходя из полноэкранного режима;• Улучшение онлайн-покупок. Добавьте кастомные псевдонимы к сохраненным дебетовым или кредитным картам. Теперь вы можете различать и дифференцировать свои кредитные карты при совершении онлайн-покупок. Псевдоним вашей дебетовой или кредитной карты позволяет выбрать правильную карту при использовании автозаполнения для выбора способа оплаты;• TLS/1.0 и TLS/1.1 отключены по умолчанию. Чтобы облегчить обнаружение затронутых сайтов, вы можете установить флаг edge://flags/#display-legacy-tls-warnings, чтобы Microsoft Edge отображал неблокирующее уведомление «Not Secure» при загрузке страниц, которые требуют устаревших протоколов TLS. Политика SSLVersionMin разрешает повторное включение TLS / 1.0 и TLS / 1.1. Эта политика будет доступна по крайней мере до версии Microsoft Edge 88. Для получения дополнительной информации см. Site compatibility-impacting changes coming to Microsoft Edge • Улучшения коллекций:o Добавлена возможность создания заметок, которая позволяет добавлять заметки или комментарии к элементу в коллекции. Заметки сгруппированы и остаются прикрепленными к элементу, даже если вы сортируете элементы в коллекции. Чтобы попробовать эту новую функцию, щелкните правой кнопкой мыши на элементе и выберите «Добавить заметку»;o Вы можете изменить цвет фона заметок в коллекциях. Вы можете использовать цветовое кодирование, чтобы упорядочить информацию и повысить производительность;o Существенные улучшения производительности позволяют экспортировать свои коллекции в Excel за меньшее время, чем в предыдущих версиях Microsoft Edge;o Дополнительная поддержка Microsoft Edge API:o Storage Access API. Этот API-интерфейс позволяет получить доступ к хранилищу первой стороны в контексте третьей стороны, когда пользователь предоставляет прямое намерение разрешить хранилище, которое в противном случае было бы заблокировано текущей конфигурацией браузера.Поскольку конфиденциальность становится все более важной для пользователей, запросы на более строгие настройки по умолчанию в браузере и параметры согласия пользователя, такие как блокировка доступа ко всем сторонним хранилищам, становятся все более распространенными. Хотя эти параметры помогают улучшить конфиденциальность и заблокировать нежелательный доступ неизвестных или ненадежных сторон, они могут иметь нежелательные побочные эффекты, такие как блокировка доступа к контенту, который пользователь может захотеть просмотреть (например, социальные сети и встроенный медиа-контент);o Native File System API, который означает, что вы можете предоставить сайтам разрешения на редактирование файлов или папок с помощью Native File System API;• Улучшения PDF:o Чтение вслух для PDF позволяет пользователям слушать содержимое PDF во время выполнения других задач, которые могут быть важны для них. Это также помогает ученикам сосредоточиться на чтении контента, облегчая процесс обучения;o Улучшено редактирование PDF-файлов. Теперь вы можете сохранить изменения, сделанные в PDF, обратно в файл, а не сохранять копию каждый раз, когда вы редактируете PDF;• Microsoft Edge теперь позволяет переводить в Immersive Reader. Когда пользователь открывает представление Immersive Reader, он получает возможность перевести страницу на нужный язык;• DevTools поддерживают настройку сочетаний клавиш в соответствии с вашим редактором/IDE, который включает VS Code;• AppCacheForceEnabled – Позволяет повторно включить функцию AppCache, даже если она отключена по умолчанию;• ApplicationGuardContainerProxy – Application Guard Container Proxy;• DelayNavigationsForInitialSiteListDownload – Требует, чтобы список сайтов корпоративного режима был доступен перед переходом по вкладкам;• NativeWindowOcclusionEnabled – Включает скрытие нативных окон;• NavigationDelayForInitialSiteListDownloadTimeout – Устанавливает тайм-аут для задержки перехода по вкладкам для списка сайтов в корпоративном режиме;• AllowSyncXHRInPageDismissal – Разрешает страницам отправлять синхронные запросы XHR во время удаления страницы;• BuiltinCertificateVerifierEnabled – Определяет, будет ли встроенный верификатор сертификатов использоваться для проверки сертификатов сервера;• StricterMixedContentTreatmentEnabled – Включает более строгую обработку для смешанного контента;ForceNetworkInProcess – Принудительно запускает сетевой код в процессе браузера;Узнать другие подробности можно здесь