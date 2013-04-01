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Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 20:43
  • Просмотров: 117

Компания Microsoft выпустила Skype 8.61 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Время сделать несколько сокращений: Список контактов слишком велик для управления? Теперь вы можете легко удалить несколько контактов одновременно. Узнайте больше об удалении контактов в Skype;
Представление улучшенного Skype для Windows 10: Microsoft попрощалась с Skype для Windows 10 (версия 14) и поздоровалась с Skype для Windows 10 (версия 15). Узнайте больше о новейшем Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Skype для Android, iPhone и iPad

Фон отредактирован: У вас не было времени прибраться перед вашим видеозвонком? Не волнуйтесь, теперь вы можете размыть свой фон в Skype для iPhone и iPad. Узнайте, как настроить свой фон в Skype;
Всегда в пути: Skype теперь работает с Android Auto, поэтому вы можете слышать ваши сообщения Skype и отвечать на них без участия рук;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности;

Что исправлено?

• Исправления уведомлений на Android;
• Skype Meet Now - Пользователь не мог присоединиться к беседе;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
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