Windows 10 May 2020 Update ломает функцию OneDrive Files On-Demand для некоторых пользователей

Microsoft сделала Windows 10 May 2020 Update общедоступным 27 мая. Хотя обновление функции тестировалось около 15 месяцев, прежде чем было выпущено для широкой публики, у него была куча известных проблем при выпуске, большинство из которых не были перечислены ранее. В то время как Microsoft заблокировала обновление для некоторых устройств, другие проблемы пришлось исправлять отдельно.Теперь некоторые пользователи форума Tech Community начали сообщать о проблемах с OneDrive Files On-Demand после обновления до May 2020 Update. Эта проблема приводит к тому, что служба выдает ошибку, в которой говорится, что «OneDrive не может подключиться к Windows». Напоминание предоставляет пользователям возможность загружать файлы, которые не были синхронизированы, но отмечает, что файлы «только онлайн» не могут быть загружены. Однако сама загрузка зависает. Более того, пользователи не могут даже открывать файлы, синхронизированные с OneDrive.Microsoft ответила пользователю, который подал заявку в службу поддержки, признав, что «существует проблема с обновлением 2004, и она затрагивает многих пользователей». В ответе не указывается проблема с OneDrive, и эта проблема также не указана в разделе известных проблем May 2020 Update. В ответе также добавляется, что компания работает над исправлением, которое должно появиться в ближайшее время.Согласно комментариям на странице форума, похоже, что некоторые обходные пути были успешными для некоторых пользователей, включая сброс OneDrive или настройку экземпляра «Cldflt» в реестре. Однако они - в том числе официальный на странице поддержки Microsoft - не решают проблему для всех пользователей. Обновление до инсайдерской версии клиента синхронизации OneDrive также не решает проблему невозможности использовать функцию Files On-Demand.