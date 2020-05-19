Функция «Поиск в боковой панели» теперь доступна в Microsoft Edge Canary
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:33
- Просмотров: 35
Microsoft Edge Canary Build 85.0.554.0 позволяет выполнять поиск в боковой панели.
Как выполнить поиск в боковой панели Microsoft Edge
1. Запустите браузер Microsoft Edge.
2. Посетите любую веб-страницу, выделите слово или фразу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Поиск Bing в боковой панели для « …».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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