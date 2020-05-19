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Функция «Поиск в боковой панели» теперь доступна в Microsoft Edge Canary

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 23:33
  • Просмотров: 35
Функция «Поиск в боковой панели» теперь доступна в Microsoft Edge Canary

Microsoft Edge Canary Build 85.0.554.0 позволяет выполнять поиск в боковой панели.

Как выполнить поиск в боковой панели Microsoft Edge

1. Запустите браузер Microsoft Edge.
2. Посетите любую веб-страницу, выделите слово или фразу, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Поиск Bing в боковой панели для « …».



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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