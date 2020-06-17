Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.552.1
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:18
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.552.1. Microsoft упомянула несколько вещей на этой неделе:
• Во-первых, у компании есть небольшой пост в блоге, освещающий улучшения в использовании памяти, которые Edge будет иметь в последней версии Windows 10 (версия 2004): https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/06/17/improving-memory-usage/;
• Далее, у компании есть краткое изложение всего, чем она поделилась на Build в прошлом месяце: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/06/18/icymi-recap-edge-build-2020/;
• Microsoft также официально объявила, что пользователи Microsoft 365 Business Premium (ранее Microsoft 365 Business) теперь имеют доступ к корпоративным службам синхронизации: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/06/23/enterprise-sync-microsoft-365-business-premium/. Там также есть ссылка на инструкции для тех, у кого возникли проблемы с её работой;
• Чтобы немного повеселиться, компания отправила небольшой подарок ВСЕМ ВАМ, чтобы отметить большой рубеж, который компания только что достигла: 10000 участников форума! Чтобы увидеть, что это такое, проверьте это: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/free-swag-celebrating-our-microsoft-edge-insiders/m-p/1484024;
• Вот интересная информация в социальной сети Twitter: https://techcommunity.microsoft.com/t5/discussions/this-just-in-june-22/m-p/1482098.
Что касается всего нового в браузере:
Добавлены функции:
• Добавлена политика управления окном поиска на странице новой вкладки. Обновления административного шаблона появятся позже;
• Добавлена поддержка политики автоматического открытия разрешенных URL-адресов из вышестоящего Chromium;
• Добавлена поддержка политики автоматического открытия типов файлов из вышестоящего Chromium;
Улучшена надежность:
• Исправлена проблема, из-за которой браузер иногда не открывается;
• Исправлен сбой при запуске;
• Исправлен сбой при печати;
• Исправлена проблема, из-за которой при открытии списка голосовых опций функции «Читать вслух» происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема на Mac, при которой вход в полноэкранный режим в установленном приложении или на веб-сайте приводил к сбою браузера;
• Исправлен сбой при импорте данных из других браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой некоторый видеоконтент 4K, например, закодированный с помощью HEVC, не воспроизводился должным образом;
• Улучшена надежность импорта паролей из других браузеров;
• Исправлена проблема, из-за которой добавление элементов в коллекцию иногда не удавалось, и вместо этого счетчик загрузки показывался бесконечно;
Изменено поведение:
• Исправлена проблема, из-за которой исчезал флаг, контролирующий возможность использования опции блокировки в настройках автозапуска веб-сайта;
• Исправлена проблема, из-за которой пользователи Edge, вошедшие в Windows с рабочей или учебной учетной записью, иногда не автоматически входили в браузер с этой учетной записью, что могло привести к ошибкам синхронизации;
• Исправлена проблема, из-за которой PWA-приложения или веб-сайты, установленные в качестве приложений, иногда постоянно использовали графический процессор даже в режиме ожидания;
• Исправлена проблема, из-за которой иконки в некоторых меню, таких как меню «…», имели неправильный размер;
• Исправлена проблема, из-за которой страница новой вкладки из Edge Legacy иногда открывалась после обновления Edge вместо правильной страницы;
• Исправлена проблема, из-за которой системные уведомления от веб-сайтов иногда оставались на экране бесконечно долго;
• Исправлена проблема, из-за которой на странице управления загрузками отображалось сообщение об успешном удалении файла даже в случае сбоя удаления;
• Исправлена проблема, из-за которой при автозаполнении иногда неверно указывались учетные данные для использования в формах на веб-сайтах, которые ранее никогда не посещались;
• Исправлена проблема, из-за которой автозаполнение иногда некорректно отображало пароли в полях на веб-сайтах, которые не запрашивают пароль;
• Исправлена проблема, из-за которой кнопки строки заголовка Windows иногда появлялись в другом цвете, чем остальная часть строки заголовка окна;
• Исправлена проблема на Mac, из-за которой при открытии всплывающих окон, например всплывающего окна «Добавить в избранное» в полноэкранном режиме, всплывающие окна выглядели обрезанными или неполными;
• Исправлена проблема, из-за которой Edge иногда закреплялся на панели задач более одного раза в старых версиях Windows;
• Исправлена проблема, из-за которой панель «Коллекции» иногда оставалась открытой при открытии вкладки режима IE;
• Исправлена проблема, из-за которой попытка использовать инструмент Audit в F12 Dev Tools иногда не удавалась из-за зависания при запуске;
• Устарела политика управления Enable Domain Actions Download;
Известные проблемы:
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидает перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводит к тому, что ссылки не загружаются должным образом. Обходной путь - просто перезапустить Edge, чтобы применить обновление, и это, как ожидается, будет исправлено в следующем обновлении браузера;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому и справляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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