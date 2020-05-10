Windows 10 May 2020 Update теперь не позволяет вручную откладывать обновления функций

В прошлом году мы изменили политики установки обновлений для Windows 10, чтобы они предназначались только для целевых устройств, на которых установлена версия обновления функций, близкая к концу обслуживания. В результате многие устройства обновляются только раз в год. Чтобы все устройства могли максимально использовать это изменение политики и избежать путаницы, мы удалили отсрочки со страницы «Дополнительные параметры» в Центре обновления Windows, начиная с Windows 10 версии 2004. Если вы хотите продолжить использование отсрочек, вы можете использовать локальную групповую политику (Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Центр обновления Windows> Центр обновления Windows для бизнеса> Выберите, когда следует получать предварительные сборки и обновления компонентов или Выберите, когда следует получать исправления).

Обновление Windows 10 версии 2004, которое было выпущено для потребителей и предприятий в прошлом месяце, не имеет параметра отсрочки обновлений в приложении Настройки. Microsoft заявила, что это изменение является преднамеренным, поскольку компания упрощает работу Центра обновления Windows в Windows 10.Дополнительные параметры обновления Windows 10 позволяли пользователям и администраторам отложить обновления функций, чтобы заблокировать установку обновлений функций Windows 10 на устройствах, которыми они управляют.Вот текст из обновлённой документации:Узнать другие подробности можно здесь