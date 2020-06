Функция Password Monitor теперь доступна в Microsoft Edge Dev и Canary

Microsoft Edge Dev и Canary теперь имеют функцию Password Monitor, которая позволяет узнать, когда пароль больше не является безопасным. Password Monitor проверяет ваш пароль по базе данных взломанных учетных данных, давая вам знать, что ваш пароль должен быть изменен. Microsoft обновила страницу Password Monitor позавчера.1. Убедитесь, что вы вошли в Microsoft Edge, используя свою учетную запись Microsoft или свою рабочую или учебную учетную запись.2. В настройках браузера перейдите в Профили> Пароли.3. Включите переключатель рядом с «Show alerts when passwords are found in an online leak». После включения переключателя все небезопасные пароли будут отображаться на странице Password Monitor.Если пароль взломан, то вы должны изменить его немедленно. Вам также следует рассмотреть возможность использования менеджера паролей для создания более безопасных паролей, которые не используются на нескольких веб-сайтах.