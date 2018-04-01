Microsoft признала проблему в последних накопительных обновлениях Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:18
- Просмотров: 168
Microsoft недавно подтвердила, что последние накопительные обновления Windows 10 вызывают сбои системы на некоторых ПК. Эта проблема вызвана сбоем в файле Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) (Isass.exe). Ошибка затрагивает ПК под управлением Windows 10 1809, 1903, 1909 и 2004.
Стоит отметить, что Microsoft обещает исправить эту проблему в ближайшее время.
Илья Источник:
upport.microsoft.com
upport.microsoft.com
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