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Microsoft признала проблему в последних накопительных обновлениях Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:18
  • Просмотров: 168

Microsoft недавно подтвердила, что последние накопительные обновления Windows 10 вызывают сбои системы на некоторых ПК. Эта проблема вызвана сбоем в файле Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) (Isass.exe). Ошибка затрагивает ПК под управлением Windows 10 1809, 1903, 1909 и 2004.



Стоит отметить, что Microsoft обещает исправить эту проблему в ближайшее время.
Илья Источник:
upport.microsoft.com
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