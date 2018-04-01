Microsoft признала проблему в последних накопительных обновлениях Windows 10

Microsoft недавно подтвердила, что последние накопительные обновления Windows 10 вызывают сбои системы на некоторых ПК. Эта проблема вызвана сбоем в файле Local Security Authority Subsystem Service (LSASS) (Isass.exe). Ошибка затрагивает ПК под управлением Windows 10 1809, 1903, 1909 и 2004.Стоит отметить, что Microsoft обещает исправить эту проблему в ближайшее время.