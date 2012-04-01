Microsoft выпустила приложение Windows File Recovery
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 19:59
- Просмотров: 203
Microsoft незаметно выпустила приложение для восстановления файлов, которое может пригодиться, если вы случайно удалили важный файл или испортили данные на вашем диске, флэш-диске или карте памяти. Windows File Recovery — это инструмент командной строки, скомпилированный как приложение Microsoft Store.
Несмотря на то, что он предлагает комплексные варианты восстановления, поддерживающие различные типы файлов (фотографии, документы, видео и многое другое) и различные файловые системы (NTFS, FAT, exFAT и ReFS), он ориентирован на опытных пользователей и системных администраторов из-за командной строки.
Есть три режима, которые вы можете использовать для восстановления файлов - Default, Segment, и Signature. Узнать подробности о синтаксисе команд и их опциях можно здесь.
Приложение Windows File Recovery можно скачать здесь. Обратите внимание, что приложение не поддерживает восстановление в облачном хранилище и сетевых папках.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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