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Microsoft выпустила приложение Windows File Recovery

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 19:59
  • Просмотров: 203

Microsoft незаметно выпустила приложение для восстановления файлов, которое может пригодиться, если вы случайно удалили важный файл или испортили данные на вашем диске, флэш-диске или карте памяти. Windows File Recovery — это инструмент командной строки, скомпилированный как приложение Microsoft Store.

Несмотря на то, что он предлагает комплексные варианты восстановления, поддерживающие различные типы файлов (фотографии, документы, видео и многое другое) и различные файловые системы (NTFS, FAT, exFAT и ReFS), он ориентирован на опытных пользователей и системных администраторов из-за командной строки.

Есть три режима, которые вы можете использовать для восстановления файлов - Default, Segment, и Signature. Узнать подробности о синтаксисе команд и их опциях можно здесь.



Приложение Windows File Recovery можно скачать здесь. Обратите внимание, что приложение не поддерживает восстановление в облачном хранилище и сетевых папках.
Илья Источник:
microsoft.com
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