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Microsoft переименовала кольца в каналы в Windows Insider Program

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:30
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft переименовала кольца в каналы в Windows Insider Program. Ушли в прошлое кольца Fast, Slow и Release Preview. На их месте находятся каналы Dev, Beta и Release Preview.

В реальном исполнении инсайдеры Windows не заметят никаких изменений, кроме новых имен. Функционально каждый канал будет продолжать работать по прошлому принципу.



В дополнение к изменениям названия, Microsoft заявила, что новые каналы будут часто получать новые сборки и обновления. Это должно стать хорошей новостью для тех, кто редко получал обновления системы.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
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