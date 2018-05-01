Microsoft переименовала кольца в каналы в Windows Insider Program
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:30
- Просмотров: 0
Компания Microsoft переименовала кольца в каналы в Windows Insider Program. Ушли в прошлое кольца Fast, Slow и Release Preview. На их месте находятся каналы Dev, Beta и Release Preview.
В реальном исполнении инсайдеры Windows не заметят никаких изменений, кроме новых имен. Функционально каждый канал будет продолжать работать по прошлому принципу.
Hey Folks - Channels have arrived! Expect the changes to land in your #WindowsInsider settings over the next few hours. Remember, we've done the mapping for you, so there's no direct change you need to make. Check out blog for details! ^AL https://t.co/auc8wvrxRy— Windows Insider (@windowsinsider) June 29, 2020
В дополнение к изменениям названия, Microsoft заявила, что новые каналы будут часто получать новые сборки и обновления. Это должно стать хорошей новостью для тех, кто редко получал обновления системы.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
twitter.com/windowsinsider
twitter.com/windowsinsider
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