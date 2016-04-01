Новый Microsoft Edge импортирует данные без разрешения пользователей?
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 02:12
- Просмотров: 13
Ключевым моментом нового браузера Edge является то, что он разработан на базе Chromium, того же проекта с открытым исходным кодом, на котором построен Chrome. Это позволило Microsoft легко создать систему, в которую можно было бы беспрепятственно импортировать не только свои закладки, но и свою историю, пароли и другие данные.
Но пользователи портала Reddit жалуются на одну серьёзную проблему. По-видимому, он импортирует ваши данные из Chrome или Firefox, прежде чем вы дадите на это разрешение. Если вы отклоняете разрешения, то он просто удаляет данные.
Вот комментарий Microsoft:
Мы считаем, что данные браузера принадлежат клиенту, и они имеют право решать, что им делать с ними. Как и другие браузеры, Microsoft Edge предлагает людям возможность импортировать данные во время установки.
Microsoft также предоставила информацию по поводу первой настройки Microsoft Edge:
Во время первой настройки клиенту предоставляется возможность сохранить или удалить импортированные данные. Эти данные будут отброшены, если они решат не продолжать импорт. Если клиент преждевременно завершает работу нового браузера Microsoft Edge во время первой настройки (например, с помощью диспетчера задач), остаточные данные могут быть удалены не полностью. Мы рекомендуем клиентам не завершать процесс настройки преждевременно, чтобы обеспечить ожидаемый результат.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com
windowscentral.com
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