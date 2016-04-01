Новый Microsoft Edge импортирует данные без разрешения пользователей?

Мы считаем, что данные браузера принадлежат клиенту, и они имеют право решать, что им делать с ними. Как и другие браузеры, Microsoft Edge предлагает людям возможность импортировать данные во время установки.

Во время первой настройки клиенту предоставляется возможность сохранить или удалить импортированные данные. Эти данные будут отброшены, если они решат не продолжать импорт. Если клиент преждевременно завершает работу нового браузера Microsoft Edge во время первой настройки (например, с помощью диспетчера задач), остаточные данные могут быть удалены не полностью. Мы рекомендуем клиентам не завершать процесс настройки преждевременно, чтобы обеспечить ожидаемый результат.