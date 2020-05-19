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Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 15:22
  • Просмотров: 0
Microsoft Edge Dev и Canary получили возможность отправки элементов в коллекции в OneNote

Microsoft Edge Dev и Canary теперь могут отправлять элементы в коллекции в OneNote.

Как отправлять элементы в коллекции в OneNote в Microsoft Edge

1. Запустите браузер Microsoft Edge.
2. Нажмите иконку коллекций на панели инструментов.
3. Нажмите на название коллекции.
4. Нажмите на меню «…» и выберите «Отправить в OneNote».
5. Выберите место для коллекции, выберите записную книжку и нажмите «Сохранить».



Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
techdows.com
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