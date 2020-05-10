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Windows 10 May 2020 Update стало доступно для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 22:41
  • Просмотров: 119

Компания Microsoft исправила проблему для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.

Вот комментарий Microsoft:

Эта проблема была решена в KB4557957, и защитное удержание было снято с 29 июня 2020 года. Обратите внимание, что может пройти до 48 часов, прежде чем будет предложено обновление до Windows 10, версия 2004.


Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
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