Windows 10 May 2020 Update стало доступно для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 22:41
- Просмотров: 119
Компания Microsoft исправила проблему для Surface Pro 7 и Surface Laptop 3.
Вот комментарий Microsoft:
Эта проблема была решена в KB4557957, и защитное удержание было снято с 29 июня 2020 года. Обратите внимание, что может пройти до 48 часов, прежде чем будет предложено обновление до Windows 10, версия 2004.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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