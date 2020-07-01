Microsoft выпустила крупное обновление для Xbox Game Bar для Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 23:26
- Просмотров: 128
Компания Microsoft выпустила крупное обновление для Xbox Game Bar для Windows 10.
Некоторые из новых функций Xbox Game Bar включают в себя переходы по клику и прозрачность, добавляя новый уровень настройки в Xbox Game Bar. Сквозной переход означает, что теперь вы можете решить, будут ли щелчки мышью по закрепленному виджету переходить к самому виджету или к вашей игре, в то время как прозрачность позволит решить, насколько прозрачными будут виджеты Xbox Game Bar.
Наряду с этими новыми функциями, Microsoft рада представить первый независимо разработанный игровой виджет-компаньон. Ghost разработан так, чтобы идти рука об руку с Destiny 2 и отслеживать прогресс во время игры, предоставляя вам мгновенный доступ к наградам, квестам и триумфам. Ghost также позволит вам просматривать карты Crucible перед загрузкой.
Microsoft также говорит, что, хотя Ghost лучше всего работает в паре с Destiny 2 на ПК с Windows 10, он также отслеживает статистику учетной записи Bungie.net и достижения на ПК и консоли. Ghost также работает с античитами.
Другие новые виджеты включают виджет XSplit Game Bar HUD версии 1.0, который впервые был выпущен в статусе Beta еще в апреле. В версии 1.0 появилась новая поддержка программного обеспечения XSplit Broadcaster и новые элементы управления Gamecaster.
Теперь вы также можете установить виджеты Corsair iCUE, которые предоставляют вам доступ к ассортименту шаблонов Lighting Link и синхронизируют его с программным обеспечением iCUE. Просто помните, что виджет iCUE Game Bar требует последнюю версию базового программного обеспечения iCUE и совместимое с iCUE оборудование.
Razer также представляет два новых виджета в Game Bar Widget Store в виде Chroma RGB для стримеров Twitch и виджета THX Spatial Audio. Виджет Chroma RGB можно синхронизировать с играми, интегрированными в Chroma, чтобы представить световое шоу аудитории вашего потока, поскольку их устройства имитируют ваши настройки освещения в режиме реального времени, а виджет THX Spatial Audio позволяет игрокам переключать иммерсивную технологию позиционного звука и регулировать настройки звука, не выходя из игры.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
news.xbox.com
news.xbox.com
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