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Microsoft Edge Canary теперь может проверять цифровые подписи в PDF-документах

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:15
  • Просмотров: 89
Microsoft Edge Canary теперь может проверять цифровые подписи в PDF-документах

Microsoft Edge Canary Build 85.0.562.0 теперь поддерживает проверку цифровых подписей в PDF-документах.

Как включить новую функцию

1. Запустите Edge Canary Build 85.0.562.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags.



3. Найдите флаг «Enable Digital Signature for PDF» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.



Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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