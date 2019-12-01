Microsoft Edge Canary теперь может проверять цифровые подписи в PDF-документах
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:15
- Просмотров: 89
Microsoft Edge Canary Build 85.0.562.0 теперь поддерживает проверку цифровых подписей в PDF-документах.
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 85.0.562.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags.
3. Найдите флаг «Enable Digital Signature for PDF» и выберите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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