Microsoft обнаружила проблемы с безопасностью в Windows 10

CVE-2020-1425

CVE-2020-1457

Microsoft сообщила, что обнаружила некоторые проблемы с безопасностью в библиотеке кодеков Microsoft Windows, затрагивающие как версии Windows Client, так и версии Windows 10 Server. Софтверный гигант опубликовал подробную информацию о проблемах безопасности, и, согласно информации, предоставленной компанией, это уязвимости удаленного выполнения кода.Это касается Windows 10 версии 1709 и выше (32-битная и 64-битная), Windows Server 2019, Windows Server версии 2004 Core. Чтобы воспользоваться этой ошибкой, злоумышленнику необходимо создать специальный файл изображения и открыть его в целевой системе.