Windows 10 Статьи, обзоры Windows 10 Инструкции, советы

Microsoft обнаружила проблемы с безопасностью в Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 00:43
  • Просмотров: 151

Microsoft сообщила, что обнаружила некоторые проблемы с безопасностью в библиотеке кодеков Microsoft Windows, затрагивающие как версии Windows Client, так и версии Windows 10 Server. Софтверный гигант опубликовал подробную информацию о проблемах безопасности, и, согласно информации, предоставленной компанией, это уязвимости удаленного выполнения кода.

CVE-2020-1425;
CVE-2020-1457;

Это касается Windows 10 версии 1709 и выше (32-битная и 64-битная), Windows Server 2019, Windows Server версии 2004 Core. Чтобы воспользоваться этой ошибкой, злоумышленнику необходимо создать специальный файл изображения и открыть его в целевой системе.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
  • +1
Похожие новости
Обзор Windows 10
Microsoft выпустила исправления для двух критических уязвимостей в Windows

Microsoft выпустила исправления для двух критических уязвимостей в Windows

Компании по кибербезопасности обнаружили уязвимость в Microsoft Server Message Block

Компании по кибербезопасности обнаружили уязвимость в Microsoft Server Message Block

Компания Microsoft исправила несколько ошибок безопасности во всех поддерживаемых версиях Windows

Компания Microsoft исправила несколько ошибок безопасности во всех поддерживаемых версиях Windows

Microsoft возобновит релиз необязательных накопительных обновлений Windows 10 в следующем месяце

Microsoft возобновит релиз необязательных накопительных обновлений Windows 10 в следующем месяце

Microsoft исправит очередную уязвимость в Windows

Microsoft исправит очередную уязвимость в Windows




  • Комментарии
  • ВКонтакте
  • Facebook
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+12  
Новостей: 12051
+0  
Комментариев: 39437
+0  
Пользователей: 10014