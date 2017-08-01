Microsoft обнаружила проблемы с безопасностью в Windows 10
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:43
- Просмотров: 151
Microsoft сообщила, что обнаружила некоторые проблемы с безопасностью в библиотеке кодеков Microsoft Windows, затрагивающие как версии Windows Client, так и версии Windows 10 Server. Софтверный гигант опубликовал подробную информацию о проблемах безопасности, и, согласно информации, предоставленной компанией, это уязвимости удаленного выполнения кода.
• CVE-2020-1425;
• CVE-2020-1457;
Это касается Windows 10 версии 1709 и выше (32-битная и 64-битная), Windows Server 2019, Windows Server версии 2004 Core. Чтобы воспользоваться этой ошибкой, злоумышленнику необходимо создать специальный файл изображения и открыть его в целевой системе.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Yandex Google
+12Новостей: 12051
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10014