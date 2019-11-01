Microsoft приостановила релиз обновлений Microsoft Edge Dev и Beta до 13 июля
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:20
- Просмотров: 103
Компания Microsoft не выпустила новую сборку Microsoft Edge Dev на этой неделе. Сегодня компания разъяснила некоторые вещи, включая то, что она приостанавливает обновления каналах в Dev и Beta на две недели. Канал Canary продолжит получать ежедневные сборки.
Согласно анонсу, это изменение делается в соответствии с графиком выпуска проекта Chromium. В этом нет ничего удивительного, так как это та же самая причина, по которой был пропущен Edge 82. Разумеется, если компания создаёт браузер на базе Chromium, то она должна придерживаться графика выпуска Chromium.
Microsoft заявила, что возобновит обычный график c 13 июля. Очевидно, это означает, что мы вернемся к получению сборок Dev. Непонятно, почему канал Beta должен быть неактивен до тех пор, поскольку он все равно должен быть неактивен.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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