Microsoft исправила две уязвимости в библиотеке кодеков Windows
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 18:55
- Просмотров: 173
Microsoft выпустила обновление для системы безопасности, чтобы исправить две уязвимости в библиотеке кодеков Windows. Компания предоставила эти обновления через Microsoft Store всем поддерживаемым версиям Windows 10 и Windows Server, которые были затронуты.
Уязвимости, отслеживаемые в CVE-2020-1457 и CVE-2020-1425, представляют собой ошибки, которые существуют в библиотеке кодеков, которая обрабатывает объекты в памяти. При использовании этих недостатков злоумышленник может «выполнить произвольный код» или получить дополнительную информацию от компьютера-жертвы. Обе уязвимости безопасности могут быть использованы в том случае, когда специально созданный файл изображения «обрабатывается» устройством пользователя, что позволяет злоумышленнику получить контроль над устройством и выполнить злонамеренные действия.
Следует отметить, что исправление для этих известных угроз безопасности было развернуто с помощью обновления кодеков через Microsoft Store, а не через Центр обновления Windows. Компания утверждает, что клиентам не нужно предпринимать какие-либо конкретные действия для получения обновления.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
portal.msrc.microsoft.com
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