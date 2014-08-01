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Microsoft исправила две уязвимости в библиотеке кодеков Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:55
  • Просмотров: 173

Microsoft выпустила обновление для системы безопасности, чтобы исправить две уязвимости в библиотеке кодеков Windows. Компания предоставила эти обновления через Microsoft Store всем поддерживаемым версиям Windows 10 и Windows Server, которые были затронуты.

Уязвимости, отслеживаемые в CVE-2020-1457 и CVE-2020-1425, представляют собой ошибки, которые существуют в библиотеке кодеков, которая обрабатывает объекты в памяти. При использовании этих недостатков злоумышленник может «выполнить произвольный код» или получить дополнительную информацию от компьютера-жертвы. Обе уязвимости безопасности могут быть использованы в том случае, когда специально созданный файл изображения «обрабатывается» устройством пользователя, что позволяет злоумышленнику получить контроль над устройством и выполнить злонамеренные действия.

Следует отметить, что исправление для этих известных угроз безопасности было развернуто с помощью обновления кодеков через Microsoft Store, а не через Центр обновления Windows. Компания утверждает, что клиентам не нужно предпринимать какие-либо конкретные действия для получения обновления.
Илья Источник:
portal.msrc.microsoft.com
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