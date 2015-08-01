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Приложения «Фотографии» получило новую версию

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 14:15
  • Просмотров: 277

Инсайдеры получили новую версию приложения «Фотографии» (2020.20070.3003.0).

Вот список новых функций:

• В настройках приложения «Фотографии» доступен новый элемент индексирования, который позволяет отключить индексирование частей коллекции, хранящихся в сетевых расположениях. По умолчанию эта опция отключена;
• Незначительные улучшения интерфейса приложения;
• Исправления ошибок и различные улучшения;
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
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