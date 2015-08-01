Приложения «Фотографии» получило новую версию

Инсайдеры получили новую версию приложения «Фотографии» (2020.20070.3003.0).Вот список новых функций:• В настройках приложения «Фотографии» доступен новый элемент индексирования, который позволяет отключить индексирование частей коллекции, хранящихся в сетевых расположениях. По умолчанию эта опция отключена;• Незначительные улучшения интерфейса приложения;• Исправления ошибок и различные улучшения;