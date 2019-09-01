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Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон»

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:22
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон».

Вот список новых функций:

• Можно будет удалять фотографии телефона прямо в приложении;
• Microsoft может добавить опцию «Закрепить на панели задач»;



Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
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