Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:22
- Просмотров: 0
Компания Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон».
Вот список новых функций:
• Можно будет удалять фотографии телефона прямо в приложении;
• Microsoft может добавить опцию «Закрепить на панели задач»;
Great new add to @MSYourPhone! You can now delete your phone photos directly in app (just tried, and it works fine) pic.twitter.com/5srBU72hCo— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 7, 2020
Илья Источник:
twitter.com/ALumia_Italia
twitter.com/ALumia_Italia
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Илья
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