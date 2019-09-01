Great new add to @MSYourPhone! You can now delete your phone photos directly in app (just tried, and it works fine) pic.twitter.com/5srBU72hCo — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 7, 2020

Компания Microsoft может добавить несколько новых функций в приложение «Ваш телефон».Вот список новых функций:• Можно будет удалять фотографии телефона прямо в приложении;• Microsoft может добавить опцию «Закрепить на панели задач»;