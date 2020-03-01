Microsoft Edge Canary получил функцию «Throttle Javascript timers in background»
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 16:44
- Просмотров: 134
Microsoft Edge Canary Build 86.0.569.0 получил функцию «Throttle jаvascript timers in background».
Как включить новую функцию
1. Запустите Edge Canary Build 86.0.569.0 или более позднюю версию.
2. Посетите страницу edge://flags/#intensive-wake-up-throttling.
3. Найдите соответствующую функцию и нажмите «Включено».
4. Перезагрузите браузер.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
windowsblogitalia.com
windowsblogitalia.com
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