Приложение «Ваш телефон» получило поддержку нескольких устройств для инсайдеров Windows

More support for multiple devices is rolling out to Windows Insiders! Now, it’s easier to link an additional device to Your Phone. Simply click the new “Add a device” button in your app settings and follow the setup instructions. — Microsoft Your Phone (@MSYourPhone) July 9, 2020

Приложение «Ваш телефон» является неотъемлемой частью кросс-платформенной стратегии Microsoft. Приложение получило множество новых функций и улучшений, таких как возможность управления воспроизведением мультимедиа из приложения, а также некоторые функции, характерные для устройств Samsung, такие как перетаскивание файлов и синхронизация буфера обмена. Однако одним из ограничений приложения была невозможность подключения более чем к одному устройству.Теперь ситуация меняется, так как компания объявила в Twitter-аккаунте о том, что приложение «Ваш телефон» теперь может поддерживать несколько устройств для тех, кто является инсайдером Windows. Эта функция постепенно развертывается для инсайдеров Windows и ограничивается телефонами Android под управлением Android 7 Nougat или новее.Добавление дополнительного устройства так же просто, как перейти к настройкам приложения и нажать кнопку «Добавить устройство», после чего приложение проведет пользователей через процесс настройки.