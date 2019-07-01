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Приложение «Ваш телефон» получило поддержку нескольких устройств для инсайдеров Windows

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 17:59
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Приложение «Ваш телефон» является неотъемлемой частью кросс-платформенной стратегии Microsoft. Приложение получило множество новых функций и улучшений, таких как возможность управления воспроизведением мультимедиа из приложения, а также некоторые функции, характерные для устройств Samsung, такие как перетаскивание файлов и синхронизация буфера обмена. Однако одним из ограничений приложения была невозможность подключения более чем к одному устройству.

Теперь ситуация меняется, так как компания объявила в Twitter-аккаунте о том, что приложение «Ваш телефон» теперь может поддерживать несколько устройств для тех, кто является инсайдером Windows. Эта функция постепенно развертывается для инсайдеров Windows и ограничивается телефонами Android под управлением Android 7 Nougat или новее.



Добавление дополнительного устройства так же просто, как перейти к настройкам приложения и нажать кнопку «Добавить устройство», после чего приложение проведет пользователей через процесс настройки.
Илья Источник:
twitter.com/MSYourPhone
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