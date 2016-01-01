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Microsoft Edge Canary в режиме InPrivate позволяет обеспечить строгое предотвращение отслеживания

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:39
  • Просмотров: 107

Пользователи Microsoft Edge Canary теперь могут использовать функцию «Всегда использовать «Строгий» режим предотвращения отслеживания при просмотре в режиме InPrivate» в режиме InPrivate. Эта функция недавно появилась для пользователей Edge Canary и, вероятно, скоро будет доступна для пользователей канала Dev.

Как использовать эту функцию

1. Запустите браузер Microsoft Edge.
2. Нажмите на иконку с многоточием и выберите «Новое окно InPrivate».
3. Включите функцию «Всегда использовать «Строгий» режим предотвращения отслеживания при просмотре в режиме InPrivate».

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
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