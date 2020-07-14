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Microsoft Edge Canary больше не показывает «http://» или «www» в адресной строке

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Вчера, 18:11
  • Просмотров: 135

В настоящее время Microsoft экспериментирует с новым изменением в Microsoft Edge, которое будет скрывать части URL-адреса веб-сайта по умолчанию. Изменение уже доступно в Microsoft Edge Canary, и он больше не показывает «https: //» и «www» в строке URL-адреса, пока вы не нажмете дважды в поле адреса.

Как вы можете видеть на изображении выше, вы больше не увидите https://www.onmsft.com/ или другие полные URL-адреса в адресной строке, и Microsoft Edge будет отображать только «onmsft.com» в будущем. Вам нужно будет нажать на иконку замка, чтобы убедиться, что соединение с сайтом является безопасным.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
deskmodder.de
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