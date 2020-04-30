Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.388
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 20:59
- Просмотров: 273
Компания Microsoft выпустила Windows 10 Build 19041.388.
Вот список исправлений:
• Исправляет проблему в некоторых приложениях, которые используют свойство ImeMode для управления Input Method Editor (IME) в Windows 10, версия 2004 (May 2020 Update). Например, эта проблема не позволяла автоматически переключать режим ввода на Kanji или Hiragana. Для получения дополнительной информации см. KB4564002 и это сообщение в блоге;
• Исправлена проблема, которая могла помешать вам использовать PowerShell для изменения локали системы на платформах Server Core;
• Исправлена проблема, которая могла привести к появлению визуальных искажений в некоторых играх и приложениях при изменении размера в оконном режиме или при переключении из полноэкранного в оконный режим;
• Исправлена проблема, которая могла привести к сбою lsass.exe с сообщением об ошибке: «A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted».
• Исправлена проблема, которая могла помешать некоторым приложениям печатать документы, содержащие графику или большие файлы, после установки обновлений Windows, выпущенных 9 июня 2020 года;
• Исправлена проблема, которая могла помешать вам подключиться к OneDrive с помощью приложения OneDrive. Эта проблема возникала на некоторых старых устройствах или на устройствах с более старыми приложениями, которые используют устаревшие драйвера фильтров файловой системы. В результате, это могло помешать этим устройствам загружать новые файлы или открывать ранее синхронизированные или загруженные файлы;
• Есть обновления безопасности для Microsoft Scripting Engine, Windows App Platform and Frameworks, the Microsoft Store, Windows Graphics, Windows Input and Composition, Windows Media, Windows Shell, Windows Fundamentals, Windows Management, Windows Kernel, Windows Hybrid Cloud Networking, Windows Storage and Filesystems, Windows Update Stack, Windows MSXML, Windows File Server and Clustering, Windows Remote Desktop, Internet Explorer, Microsoft Edge Legacy и Microsoft JET Database Engine;
Узнать список исправлений других версий Windows 10 можно здесь.
Илья Источник:
support.microsoft.com
support.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 28
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google
Пользователей: 0
Гостей: 28
Роботы: Google
+9Новостей: 12097
+0Комментариев: 39437
+0Пользователей: 10025