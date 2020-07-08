Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.8
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:02
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Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.8. Это финальная сборка для основной версии 85, поэтому ожидайте, что она скоро выйдет в Beta, а также, возможно, получит несколько небольших исправлений в течение следующей недели. На коммуникационном фронте у Microsoft есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание:
• У Microsoft возникли некоторые проблемы со страницей приветствия, поэтому вы можете ее не увидеть после получения обновления канала Dev. Как всегда, вся информация на странице https://www.microsoftedgeinsider.com/en-us/welcome/update?channel=dev&version=85.0.564.8;
• Microsoft разместила статью на форумах, в которой описывается расширенный набор устройств, которые скоро получат или уже получили новый Microsoft Edge через Центр обновления Windows: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/upgrading-to-the-new-microsoft-edge-through-windows-update/m-p/1499724. Это особенно актуально для образовательных или корпоративных устройств, которые не получают свои обновления под управлением ИТ-администратора;
• Далее, у Microsoft есть обзор того, как работает функция Password Monitor: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/password-monitor-is-now-available-in-microsoft-edge-preview/m-p/1499656. Эта функция развертывается через экспериментальную платформу, поэтому некоторые пользователи могут ее еще не увидеть;
• Наконец, у Microsoft также есть пост в блоге, в котором представлен первый взгляд на новый API Storage Access: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/08/introducing-storage-access-api/. Это будет интересно веб-разработчикам, которые хотят размещать свой контент на различных веб-сайтах, которыми они, возможно, не владеют;
Что касается продукта, вот все, что стоит упомянуть с точки зрения функций и исправлений на этой неделе:
Добавлены функции:
• Добавлена кнопка на панели инструментов PDF для выделения текста;
• Добавлена возможность отмены определенных действий в коллекциях;
• Добавлена возможность изменения порядка иконок расширений на панели инструментов с помощью сочетания клавиш (Alt + Shift + стрелки);
• Добавлен параметр в меню «…» для каждого элемента, который появляется на полке «Загрузки», чтобы сообщить о нем как о безопасном или небезопасном файле (выбор этого параметра зависит от определения SmartScreen безопасности файла);
• Добавлена возможность импорта некоторых настроек и файлов cookie из Internet Explorer;
• Добавлена политика управления Exempt Domain File Type Pairs From File Type Download Warnings. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;
• Добавлена политика управления New Tab Page Allowed Background Types. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;
• Добавлена политика управления control pre-rendering of the new tab page. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;
• Включена поддержка политики управления Chromium для Intensive Wake Up Throttling;
• Добавлена поддержка политики управления Chromium для Auto Launch Protocols From Origins, которая позволяет администраторам определять список протоколов, которые могут запускать внешнее приложение из перечисленных источников без запроса;
• В режим киоска добавлена функция закрытия браузера в режиме ожидания (с возможностью ограничения по времени);
• Добавлено предупреждение в меню «...» установленных веб-сайтов и приложений, когда Edge имеет готовое к установке обновление;
Улучшена надежность:
• Исправлен сбой при закрытии браузера после создания нового профиля;
• Исправлена проблема, из-за которой открытие вкладки в режиме IE иногда приводило к сбою браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой при входе в браузер иногда происходил сбой браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой перемещение вкладки, когда она имела открытую боковую панель поиска, иногда приводило к сбою боковой панели;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке распечатать PDF-файл иногда происходил сбой вкладки;
• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидал перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводило к тому, что ссылки не загружались должным образом;
• Исправлена ошибка, из-за которой веб-сайт Kindle reader не загружался;
• Исправлена проблема, из-за которой при попытке поделиться видео, например в вызове Microsoft Teams, иногда происходил сбой, и получатель видел только пустой экран;
• Исправлена проблема на Mac, когда опция поиска боковой панели была доступна, но ничего не делала;
• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не удавалось вставить содержимое в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось вставить содержимое в текстовую заметку в коллекции;
Изменено поведение:
• Изменена программа для чтения PDF-файлов, чтобы больше не запрашивать, куда сохранять отредактированный PDF-файл каждый раз, когда он сохраняется;
• Исправлена проблема, из-за которой данные, импортированные из других браузеров во время первоначальной настройки браузера, иногда не удалялись должным образом, если браузер закрывался до завершения первоначальной настройки браузера;
• Исправлена проблема, из-за которой верхняя граница окна не могла быть использована для изменения ее размера;
• Исправлена проблема, из-за которой исчез флаг Pull To Refresh из вышестоящего Chromium;
• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки переключения в диалоговом окне управляемого переключателя иногда ничего не делало;
• Исправлена проблема, из-за которой прикрепление ярлыка Edge к определенному профилю или веб-сайту на панели задач иногда приводило к тому, что ярлык не открывался для правильного профиля или веб-сайта;
• Исправлена проблема, из-за которой страницы иногда пытались перевести на тот же язык, на котором они уже есть;
• Исправлена проблема, из-за которой иногда предлагалось переводить страницы со случайных языков на язык, на котором они уже есть;
• Исправлена проблема, из-за которой в профилях браузера, которые не вошли с рабочими или учебными учетными записями, иногда неправильно применялась функция Information Protection, когда другой профиль в браузере входил с рабочей или учебной учетной записью, к которой применялась функция Information Protection;
• Исправлена проблема, из-за которой Immersive Reader больше не доступен на некоторых веб-страницах;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно отмены при удалении сохраненного пароля из раздела «Настройки» не отображалось;
• Исправлена проблема, из-за которой панель инструментов PDF иногда не появлялась, когда это должно было быть;
• Улучшено количество веб-сайтов, где коллекции могут извлекать изображение для веб-сайта, добавленного в коллекцию;
• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно обратной связи иногда казалось слишком большим или обрезанным;
• Улучшена производительность обновлений Edge, которые запускаются вручную при просмотре edge://settings/help;
• Улучшена производительность очистки данных просмотра;
• Удалена настройка предсказания сети;
• Удалена возможность поиска с помощью боковой панели в PDF-файлах, поскольку она не является функциональной;
Известные проблемы:
• Попытка просмотра видео в полноэкранном режиме иногда не работает должным образом. Вместо того, чтобы показывать видео в полноэкранном режиме, оно будет взрываться или масштабировать видео до размера окна браузера. Эта проблема затрагивает все браузеры на базе Chromium;
• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;
• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;
• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;
• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;
• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;
• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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