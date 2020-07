Компания Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.8

Microsoft выпустила список изменений сборки Microsoft Edge Insider Dev Build 85.0.564.8. Это финальная сборка для основной версии 85, поэтому ожидайте, что она скоро выйдет в Beta, а также, возможно, получит несколько небольших исправлений в течение следующей недели. На коммуникационном фронте у Microsoft есть несколько вещей, на которые следует обратить внимание:• У Microsoft возникли некоторые проблемы со страницей приветствия, поэтому вы можете ее не увидеть после получения обновления канала Dev. Как всегда, вся информация на странице https://www.microsoftedgeinsider.com/en-us/welcome/update?channel=dev&version=85.0.564.8 • Microsoft разместила статью на форумах, в которой описывается расширенный набор устройств, которые скоро получат или уже получили новый Microsoft Edge через Центр обновления Windows: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/upgrading-to-the-new-microsoft-edge-through-windows-update/m-p/1499724 . Это особенно актуально для образовательных или корпоративных устройств, которые не получают свои обновления под управлением ИТ-администратора;• Далее, у Microsoft есть обзор того, как работает функция Password Monitor: https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/password-monitor-is-now-available-in-microsoft-edge-preview/m-p/1499656 . Эта функция развертывается через экспериментальную платформу, поэтому некоторые пользователи могут ее еще не увидеть;• Наконец, у Microsoft также есть пост в блоге, в котором представлен первый взгляд на новый API Storage Access: https://blogs.windows.com/msedgedev/2020/07/08/introducing-storage-access-api/ . Это будет интересно веб-разработчикам, которые хотят размещать свой контент на различных веб-сайтах, которыми они, возможно, не владеют;Что касается продукта, вот все, что стоит упомянуть с точки зрения функций и исправлений на этой неделе:• Добавлена кнопка на панели инструментов PDF для выделения текста;• Добавлена возможность отмены определенных действий в коллекциях;• Добавлена возможность изменения порядка иконок расширений на панели инструментов с помощью сочетания клавиш (Alt + Shift + стрелки);• Добавлен параметр в меню «…» для каждого элемента, который появляется на полке «Загрузки», чтобы сообщить о нем как о безопасном или небезопасном файле (выбор этого параметра зависит от определения SmartScreen безопасности файла);• Добавлена возможность импорта некоторых настроек и файлов cookie из Internet Explorer;• Добавлена политика управления Exempt Domain File Type Pairs From File Type Download Warnings. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;• Добавлена политика управления New Tab Page Allowed Background Types. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;• Добавлена политика управления control pre-rendering of the new tab page. Обратите внимание, что административные шаблоны появятся позже;• Включена поддержка политики управления Chromium для Intensive Wake Up Throttling;• Добавлена поддержка политики управления Chromium для Auto Launch Protocols From Origins, которая позволяет администраторам определять список протоколов, которые могут запускать внешнее приложение из перечисленных источников без запроса;• В режим киоска добавлена функция закрытия браузера в режиме ожидания (с возможностью ограничения по времени);• Добавлено предупреждение в меню «...» установленных веб-сайтов и приложений, когда Edge имеет готовое к установке обновление;• Исправлен сбой при закрытии браузера после создания нового профиля;• Исправлена проблема, из-за которой открытие вкладки в режиме IE иногда приводило к сбою браузера;• Исправлена проблема, из-за которой при входе в браузер иногда происходил сбой браузера;• Исправлена проблема, из-за которой перемещение вкладки, когда она имела открытую боковую панель поиска, иногда приводило к сбою боковой панели;• Исправлена проблема, из-за которой при попытке распечатать PDF-файл иногда происходил сбой вкладки;• Нажатие на ссылки из внешних приложений, когда Edge ожидал перезапуска, чтобы применить обновление, иногда приводило к тому, что ссылки не загружались должным образом;• Исправлена ошибка, из-за которой веб-сайт Kindle reader не загружался;• Исправлена проблема, из-за которой при попытке поделиться видео, например в вызове Microsoft Teams, иногда происходил сбой, и получатель видел только пустой экран;• Исправлена проблема на Mac, когда опция поиска боковой панели была доступна, но ничего не делала;• Исправлена ошибка, из-за которой иногда не удавалось вставить содержимое в коллекцию;• Исправлена проблема, из-за которой иногда не удавалось вставить содержимое в текстовую заметку в коллекции;• Изменена программа для чтения PDF-файлов, чтобы больше не запрашивать, куда сохранять отредактированный PDF-файл каждый раз, когда он сохраняется;• Исправлена проблема, из-за которой данные, импортированные из других браузеров во время первоначальной настройки браузера, иногда не удалялись должным образом, если браузер закрывался до завершения первоначальной настройки браузера;• Исправлена проблема, из-за которой верхняя граница окна не могла быть использована для изменения ее размера;• Исправлена проблема, из-за которой исчез флаг Pull To Refresh из вышестоящего Chromium;• Исправлена проблема, из-за которой нажатие кнопки переключения в диалоговом окне управляемого переключателя иногда ничего не делало;• Исправлена проблема, из-за которой прикрепление ярлыка Edge к определенному профилю или веб-сайту на панели задач иногда приводило к тому, что ярлык не открывался для правильного профиля или веб-сайта;• Исправлена проблема, из-за которой страницы иногда пытались перевести на тот же язык, на котором они уже есть;• Исправлена проблема, из-за которой иногда предлагалось переводить страницы со случайных языков на язык, на котором они уже есть;• Исправлена проблема, из-за которой в профилях браузера, которые не вошли с рабочими или учебными учетными записями, иногда неправильно применялась функция Information Protection, когда другой профиль в браузере входил с рабочей или учебной учетной записью, к которой применялась функция Information Protection;• Исправлена проблема, из-за которой Immersive Reader больше не доступен на некоторых веб-страницах;• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно отмены при удалении сохраненного пароля из раздела «Настройки» не отображалось;• Исправлена проблема, из-за которой панель инструментов PDF иногда не появлялась, когда это должно было быть;• Улучшено количество веб-сайтов, где коллекции могут извлекать изображение для веб-сайта, добавленного в коллекцию;• Исправлена проблема, из-за которой диалоговое окно обратной связи иногда казалось слишком большим или обрезанным;• Улучшена производительность обновлений Edge, которые запускаются вручную при просмотре edge://settings/help;• Улучшена производительность очистки данных просмотра;• Удалена настройка предсказания сети;• Удалена возможность поиска с помощью боковой панели в PDF-файлах, поскольку она не является функциональной;• Попытка просмотра видео в полноэкранном режиме иногда не работает должным образом. Вместо того, чтобы показывать видео в полноэкранном режиме, оно будет взрываться или масштабировать видео до размера окна браузера. Эта проблема затрагивает все браузеры на базе Chromium;• Пользователи некоторых расширений блокировки рекламы могут столкнуться с ошибками воспроизведения на Youtube. В качестве обходного пути, временное отключение расширения должно позволить продолжить воспроизведение. Смотрите https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/known-issue-adblock-causing-errors-on-youtube/m-p/1486882 для получения дополнительной информации;• Пользователи Kaspersky Internet Suite, у которых установлено соответствующее расширение, могут иногда видеть, что веб-страницы, такие как Gmail, не загружаются. Этот сбой происходит из-за того, что основное программное обеспечение Kaspersky устарело, и поэтому исправляется путем установки последней версии;• Некоторые пользователи видят, что избранное дублируется после того, как Microsoft сделала некоторые исправления в этой области. Чаще всего это происходит путем установки нового канала Edge или установки Edge на другом устройстве, а затем входа в него с учетной записью, которая уже входила в Edge ранее. Теперь, когда доступен инструмент дедупликации, исправить это можно проще. Тем не менее, Microsoft также видела дублирование при запуске дедупликатора на нескольких ПК, прежде чем какой-либо из ПК сможет полностью синхронизировать свои изменения, поэтому, пока компания работает над исправлением, убедитесь, что дедупликатор запускается только на одном ПК за раз;• После первоначального исправления некоторые пользователи по-прежнему сталкиваются с тем, что окна Edge становятся черными. Всплывающие окна пользовательского интерфейса, такие как меню, не затрагиваются, и открытие диспетчера задач браузера (комбинация клавиш Shift + Esc) и уничтожение процесса графического процессора исправляет это. Обратите внимание, что это влияет только на пользователей с определенным оборудованием;• Некоторые пользователи видят «колеблющееся» поведение при прокрутке с помощью жестов трекпада или сенсорных экранов, когда прокрутка в одном измерении также вызывает тонкую прокрутку страницы назад и вперед в другом. Обратите внимание, что это влияет только на определенные веб-сайты и, кажется, хуже на определенных устройствах. Скорее всего, это связано с текущей работой по возвращению прокрутки к паритету с поведением Edge Legacy, поэтому, если это поведение нежелательно, вы можете временно отключить его, отключив флаг edge://flags/#edge-experimental-scrolling;• Есть некоторые проблемы, когда пользователи с несколькими устройствами вывода звука иногда не получают никакого звука от Edge. В одном случае Edge становится выключенным в микшере громкости Windows, и его включение там исправляет проблему. В другом случае перезапуск браузера исправляет проблему;Узнать другие подробности можно здесь