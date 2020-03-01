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Microsoft выпустила PowerToys 0.19.2

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 21:35
  • Просмотров: 0

Компания Microsoft выпустила PowerToys 0.19.2.

Вот список исправлений:

• #4578 – WinKey for launcher выдавал много ложных срабатываний;
• #4521 – Улучшение производительности добавления и удаления упакованных приложений;
• #4694 – FancyZone Windows Snap позади верхней панели задач Windows;

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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