Microsoft удалила блокировку Windows 10 May 2020 Update для док-станций Thunderbolt
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 00:45
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На этой неделе Microsoft выпустила обновления для всех поддерживаемых версий Windows. Одно из исправлений было связано с проблемой, из-за которой на некоторых компьютерах отображался синий экран при подключении док-станции Thunderbolt с Windows 10 версии 2004. Если вы использовали док-станцию Thunderbolt до этого момента, то обнаружите, что была блокировка, препятствующая обновлению до May 2020 Update.
Эта блокировка уже снята сейчас. Если вы все еще не можете обновить свой компьютер до последней версии Windows 10, то вы сможете это сделать в ближайшее время.
Конечно, это при условии, что ваш компьютер не блокируется по какой-то другой причине, а их много. У Microsoft есть целый список известных проблем, которые вызывают блокировку ПК.
Илья Источник:
docs.microsoft.com
docs.microsoft.com
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