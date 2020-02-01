Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей
-
- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 01:07
- Просмотров: 174
Компания Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей.
Skype для Windows, Mac, Linux и Web
• Выберите свой фон: Теперь вы можете выбрать один из предопределенных фонов для видеозвонков в дополнение к загрузке своего собственного. Узнайте, как настроить свой фон в Skype;
• Чем больше, тем лучше: Теперь вы можете видеть больше своих друзей, чем когда-либо в видеозвонке; до двенадцати в новом виде сетки. Узнайте больше о просмотрах в видеовызовах Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности. Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись, а также внесла несколько общих улучшений;
Skype для Android, iPhone и iPad
• Чем больше, тем лучше: Теперь вы можете видеть больше своих друзей, чем когда-либо в видеозвонке; до двенадцати в новом виде сетки. Узнайте больше о просмотрах в видеовызовах Skype;
• Исправления ошибок и улучшения стабильности. Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись, а также внесла несколько общих улучшений;
Что исправлено?
• Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись;
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
answers.microsoft.com
answers.microsoft.com
Похожие новости
- Комментарии
- ВКонтакте
ИнформацияПосетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Пользователи онлайн
Всего на сайте: 43
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Rambler
Пользователей: 0
Гостей: 43
Роботы: Yandex Rambler
+11Новостей: 12113
+0Комментариев: 39437
+1Пользователей: 10029