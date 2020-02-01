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Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 01:07
  • Просмотров: 174

Компания Microsoft выпустила Skype 8.62 для всех пользователей.

Skype для Windows, Mac, Linux и Web

Выберите свой фон: Теперь вы можете выбрать один из предопределенных фонов для видеозвонков в дополнение к загрузке своего собственного. Узнайте, как настроить свой фон в Skype;
Чем больше, тем лучше: Теперь вы можете видеть больше своих друзей, чем когда-либо в видеозвонке; до двенадцати в новом виде сетки. Узнайте больше о просмотрах в видеовызовах Skype;
Исправления ошибок и улучшения стабильности. Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись, а также внесла несколько общих улучшений;

Skype для Android, iPhone и iPad

Чем больше, тем лучше: Теперь вы можете видеть больше своих друзей, чем когда-либо в видеозвонке; до двенадцати в новом виде сетки. Узнайте больше о просмотрах в видеовызовах Skype;
Исправления ошибок и улучшения стабильности. Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись, а также внесла несколько общих улучшений;

Что исправлено?

• Microsoft улучшила синхронизацию сообщений, когда некоторые разговоры не обновлялись;

Узнать другие подробности можно здесь.

Илья Источник:
answers.microsoft.com
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