Microsoft предоставит поддержку WPF для Windows 10 on ARM в 2021 году
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:08
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Объявив о портировании OpenJDK на Windows 10 on ARM, Microsoft заявила, что планирует портировать поддержку WPF на Windows 10 on ARM в 2021 году. Microsoft также сообщила, что WPF теперь является частью команды Developer Ecosystem and Platform под Windows. Этот переход позволит как фреймворкам WinUI, так и фреймворкам WPF оставаться согласованными и ориентированными на будущее.
Еще одна хорошая новость заключается в том, что Microsoft планирует привлечь больше ресурсов для дальнейшей разработки WPF для .NET 5.
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
github.com
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