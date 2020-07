Microsoft предоставит поддержку WPF для Windows 10 on ARM в 2021 году

Объявив о портировании OpenJDK на Windows 10 on ARM , Microsoft заявила, что планирует портировать поддержку WPF на Windows 10 on ARM в 2021 году. Microsoft также сообщила, что WPF теперь является частью команды Developer Ecosystem and Platform под Windows. Этот переход позволит как фреймворкам WinUI, так и фреймворкам WPF оставаться согласованными и ориентированными на будущее.Еще одна хорошая новость заключается в том, что Microsoft планирует привлечь больше ресурсов для дальнейшей разработки WPF для .NET 5.Узнать другие подробности можно здесь