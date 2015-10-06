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Microsoft предоставит поддержку WPF для Windows 10 on ARM в 2021 году

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 18:08
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Объявив о портировании OpenJDK на Windows 10 on ARM, Microsoft заявила, что планирует портировать поддержку WPF на Windows 10 on ARM в 2021 году. Microsoft также сообщила, что WPF теперь является частью команды Developer Ecosystem and Platform под Windows. Этот переход позволит как фреймворкам WinUI, так и фреймворкам WPF оставаться согласованными и ориентированными на будущее.



Еще одна хорошая новость заключается в том, что Microsoft планирует привлечь больше ресурсов для дальнейшей разработки WPF для .NET 5.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
github.com
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