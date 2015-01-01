Microsoft не планирует кардинально изменять интерфейс нового браузера Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 18:38
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Компания Microsoft не планирует кардинально изменять интерфейс нового браузера Microsoft Edge.
Вот полный пост компании:
Огромное спасибо за ваши отзывы об общем дизайне новой версии Edge, так как это очень важно для правильного восприятия. Общей темой этой обратной связи было много дискуссий об определении «Fluent» дизайна и о том, как он должен применяться к продуктам Microsoft, поэтому мы хотели поделиться обновлением, чтобы внести некоторую ясность. В отличие от определенного или статического набора правил проектирования, Fluent призван стать постоянно развивающейся системой проектирования для всех продуктов Microsoft. Поскольку мир вокруг нас продолжает развиваться, включая устройства, модели взаимодействия, привычки и ожидания пользователей, система проектирования Microsoft также должна развиваться, чтобы соответствовать изменяющимся потребностям наших пользователей. Это означает, что Fluent не всегда будет представлять все, что он делал несколько лет назад, когда был впервые разработан внешний вид устаревшей версии Edge. Вы можете узнать больше о текущем направлении Fluent, посетив Fluent Design System Page, где представлена сводная информация о системе проектирования в целом, а также о том, как она применяется к различным платформам, приложениям и элементам управления в Microsoft.
Если вы посмотрите руководство Fluent по ссылке выше, то заметите, что новая версия Edge соответствует текущему направлению Fluent, и мы будем продолжать развиваться вместе с системой проектирования и Microsoft в целом. Хотя Edge может быть одним из первых, кто применил некоторые из этих новых элементов Fluent на практике, вы по-прежнему будете видеть обновления в других продуктах компании, отражающие это направление. Например, вы заметите, что последние разработки Fluent характеризуются закругленными углами на объектах и элементах управления, и новая версия Edge соответствует этому руководству. Другим примером является то, что в последних разработках Fluent не уделяется особого внимания прозрачности, и поверхности новой версии Edge отражают это.
Это не значит, что мы никогда не будем рассматривать возможность включения таких аспектов в наши проекты в будущем или, возможно, предлагать варианты для настройки внешнего вида, но в настоящее время не планируется включать эти элементы в опыт по умолчанию для всех пользователей. Тем не менее, в нашей дорожной карте есть другие инвестиции в дизайн, чтобы продолжить согласование с более широким направлением Fluent, например, обновление оконок и иллюстраций по всему продукту. Пожалуйста, продолжайте присылать свои отзывы об общем внешнем виде Edge, в том числе о предпочтениях и болевых точках, поскольку мы всегда открыты для получения дополнительной информации и обновления наших указаний в соответствии с потребностями наших пользователей.
– Microsoft Edge Team
Если вы посмотрите руководство Fluent по ссылке выше, то заметите, что новая версия Edge соответствует текущему направлению Fluent, и мы будем продолжать развиваться вместе с системой проектирования и Microsoft в целом. Хотя Edge может быть одним из первых, кто применил некоторые из этих новых элементов Fluent на практике, вы по-прежнему будете видеть обновления в других продуктах компании, отражающие это направление. Например, вы заметите, что последние разработки Fluent характеризуются закругленными углами на объектах и элементах управления, и новая версия Edge соответствует этому руководству. Другим примером является то, что в последних разработках Fluent не уделяется особого внимания прозрачности, и поверхности новой версии Edge отражают это.
Это не значит, что мы никогда не будем рассматривать возможность включения таких аспектов в наши проекты в будущем или, возможно, предлагать варианты для настройки внешнего вида, но в настоящее время не планируется включать эти элементы в опыт по умолчанию для всех пользователей. Тем не менее, в нашей дорожной карте есть другие инвестиции в дизайн, чтобы продолжить согласование с более широким направлением Fluent, например, обновление оконок и иллюстраций по всему продукту. Пожалуйста, продолжайте присылать свои отзывы об общем внешнем виде Edge, в том числе о предпочтениях и болевых точках, поскольку мы всегда открыты для получения дополнительной информации и обновления наших указаний в соответствии с потребностями наших пользователей.
– Microsoft Edge Team
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techcommunity.microsoft.com
techcommunity.microsoft.com
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