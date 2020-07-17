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Microsoft вернула «http://» или «www» в адресную строку Edge

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 19:17
  • Просмотров: 0
Microsoft вернула «http://» или «www» в адресную строку Edge

Microsoft недавно сделала небольшое, но важное изменение в адресной строке Edge Canary. Компания удалила протоколы URL, такие как http:// или www, из строки URL Edge Canary, чтобы облегчить чтение и понимание URL. Позднее выяснилось, что изменение не является окончательным и что оно получит отзывы от опытных пользователей, прежде чем распространять его на обычных пользователей.



Пользователи высказали свое мнение об этом изменении, и похоже, что подавляющее большинство пользователей весьма недовольны тем фактом, что браузеры Edge не будут показывать URL-компоненты, такие как http:// или www. Что ж, Microsoft прислушалась ко всем тем, кто разочарован, и отменила изменение в последнем обновлении Canary (Edge Canary версии 86.0.579.0). Microsoft теперь предоставляет флаг «Omnibox UI Hide Steady-State URL Subdomains Beyond Registrable Domain», который будет отключен по умолчанию.

Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
reddit.com
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