Microsoft Edge Canary теперь предлагает опцию для включения режима IE
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 20:45
- Просмотров: 0
Microsoft Edge Canary Build 86.0.580.0 теперь предлагает опцию для включения режима IE.
Как включить новую опцию
1. Запустите новый браузер Microsoft Edge.
2. Нажмите на …> Настройки.
3. Выберите Браузер по умолчанию> Позволить перезагружать сайты в режиме Internet Explorer.
4. Параметр «Перезагрузить в режиме Internet Explorer» можно найти в разделе «Дополнительные инструменты».
5. Нажмите «Понял».
Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
techdows.com
techdows.com
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