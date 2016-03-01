Начальная версия Windows 10X не будет поддерживать Win32-приложения
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- Категория: Windows 10
- Дата: Вчера, 17:42
- Просмотров: 203
Windows 10X, новая облегченная версия Windows 10, которую Microsoft первоначально разработала для устройств с двумя экранами и Chromebook-подобных устройств, может быть менее амбициозной, чем мы ожидали. В мае Microsoft объявила, что новая ОС и Surface Neo, были отложены, поскольку Microsoft переориентирует свои усилия на пользователей Windows 10. Сегодня Зак Боуден предоставил больше информации о текущем состоянии Windows 10X в Microsoft, которая, очевидно, появится в качестве альтернативы Chrome OS.
Боуден сообщил, что Windows 10X не сможет запускать устаревшие Win32-приложения в контейнерах на старте. Тем не менее, Windows 10X будет поддерживать UWP-приложения из Microsoft Store, а также сможет транслировать Win32-приложения, когда это необходимо.
«Поворот к одноэкранным ПК — это то, что движет этим изменением», - объяснил Боуден. «Изначально планировавшаяся как ОС для флагманских ПК премиум-класса в складном пространстве, Windows 10X будет выпущена на другом конце спектра, на недорогих планшетах и ноутбуках, предназначенных для образовательных и корпоративных рынков».
В отчете Мэри Джо Фоли написано, что «Microsoft не отказалась от запуска Win32-приложений в контейнерах на 10X, но, вероятно, не раньше 2022 года». Фоли также подозревает, что Windows 10X значительно повлияет на дорожную карту Microsoft Windows 10, причем первая половина 2021 года ознаменует релиз Windows 10X, а вторая половина этого года – релиз крупного обновления функций для обычной Windows 10.
Microsoft может в конечном итоге выпускать только одно обновление функций в год для Windows 10, начиная с 2021 года, чтобы освободить больше инженеров, чтобы они могли сосредоточиться как на Windows 10X, так и на Windows 10, я слышу от моих источников. Если это так, то это будет означать, что Microsoft будет поставлять релизы Windows 10X в H1/весенние сезоны, а новые обновления функций Windows 10 в H2/осенние, двигаясь вперед. Как я уже сообщала ранее, ожидается, что Microsoft добавит некоторые функции, которые она создает для Windows 10X, такие как элементы UX и, возможно, технологии контейнеризации и безопасности, в обычную Windows 10.
По словам Фоли, первые двухэкранные устройства под управлением Windows 10X будут иметь нативную поддержку Win32-приложений, которые могут появиться в первой половине 2022 года. В целом, разработка Windows 10X выглядит довольно хаотично: Microsoft изначально разработала ОС для Chromebook-подобных устройств, прежде чем исследовать премиальные двухэкранные устройства, такие как Surface Neo.
Узнать другие подробности можно здесь и здесь.
Илья Источник:
windowscentral.com/zdnet.com
windowscentral.com/zdnet.com
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