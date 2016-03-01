Начальная версия Windows 10X не будет поддерживать Win32-приложения

Microsoft может в конечном итоге выпускать только одно обновление функций в год для Windows 10, начиная с 2021 года, чтобы освободить больше инженеров, чтобы они могли сосредоточиться как на Windows 10X, так и на Windows 10, я слышу от моих источников. Если это так, то это будет означать, что Microsoft будет поставлять релизы Windows 10X в H1/весенние сезоны, а новые обновления функций Windows 10 в H2/осенние, двигаясь вперед. Как я уже сообщала ранее, ожидается, что Microsoft добавит некоторые функции, которые она создает для Windows 10X, такие как элементы UX и, возможно, технологии контейнеризации и безопасности, в обычную Windows 10.

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