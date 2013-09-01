Microsoft обновит дизайн Windows 10
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 16:26
- Просмотров: 0
На странице советов Microsoft обнаружен скриншот с обновлённым дизайном Windows 10.
Как видно выше, окно поиска, контекстное меню и плитки имеют закругленные углы.
Илья Источник:
microsoft.com
microsoft.com
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