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Microsoft обновит дизайн Windows 10

  • Категория: Windows 10
  • Дата: Сегодня, 16:26
  • Просмотров: 0

На странице советов Microsoft обнаружен скриншот с обновлённым дизайном Windows 10.



Как видно выше, окно поиска, контекстное меню и плитки имеют закругленные углы.
Илья Источник:
microsoft.com
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