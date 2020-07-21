Microsoft Inspire 2020: Microsoft анонсировала несколько новых функций для Microsoft Edge
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- Категория: Windows 10
- Дата: Сегодня, 21:20
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Компания Microsoft анонсировала несколько новых функций для Microsoft Edge.
Легко переключайтесь между работой и жизнью — Вот работа из домашней ситуации, с которой вы, вероятно, знакомы. Вы разделили свой просмотр как с рабочим, так и с личным профилем, но, когда вы используете свой личный профиль, сотрудник отправляет вам рабочую ссылку. Вы пытаетесь открыть её, но вместо того, чтобы использовать свой рабочий профиль, ссылка пытается открыться в вашем личном профиле (где ваши рабочие учетные данные не сохраняются). Благодаря автоматическому переключению профилей Microsoft Edge открывает ссылку в правильном профиле, экономя ваше время и хлопоты, связанные с повторным вводом учетных данных. Если вы попытаетесь получить доступ к рабочей ссылке во время просмотра своего личного профиля — или наоборот — Microsoft Edge предложит вам переключить профили перед их открытием. Ссылки, для которых нужны рабочие учетные данные, открываются в вашем рабочем профиле, а ссылки, для которых нужны личные учетные данные, открываются в вашем личном профиле — это так просто и доступно сейчас.
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Организуйте свои идеи с помощью коллекций прямо сейчас на мобильном устройстве —Коллекции позволяет легко собирать и систематизировать контент из Интернета. Теперь вы можете получать доступ, добавлять и упорядочивать коллекции на своем мобильном устройстве — открыть рецепт, который вы сохранили во время приготовления, или перейти на внутренний рабочий сайт, который вы сохранили на ходу. Загрузите мобильное приложение Microsoft Edge для iOS или Android, чтобы начать работу.
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Делайте больше с заметками в коллекциях — Теперь вы можете добавить заметку к элементу коллекции. Заметки остаются прикрепленными к элементу, даже если вы перетаскиваете их, чтобы изменить порядок своей коллекции. Чтобы попробовать эту новую функцию, щелкните правой кнопкой мыши на элементе, уже находящемся в коллекциях, и выберите «Добавить заметку». Теперь вы также можете изменить цвет фона заметок, чтобы упорядочить их и найти их быстрее. Попробуйте сейчас в десктопной версии Microsoft Edge.
Слушайте PDF-файлы и упрощайте редактирование — Интернет предназначен для всех, а для некоторых легче слушать, чем читать. Чтение вслух для PDF не только поддерживает слуховых учеников, но и позволяет пользователям слушать PDF-контент при выполнении других задач. Microsoft также улучшила редактирование PDF-файлов. Теперь пользователи могут сохранять изменения обратно в рабочий PDF-файл вместо необходимости сохранять новую копию каждый раз, когда они вносят изменения. Эта функция теперь общедоступна.
Перевод полных веб-страниц на 54 языка — Microsoft Edge теперь может переводить текст веб-страницы на один из 54 языков одним нажатием кнопки. Чтобы начать работу, перейдите к настройкам чтения в Immersive Reader, выберите нужный язык и посмотрите, как слова мгновенно изменяются на нужный язык. Переводчик в Immersive Reader теперь общедоступен.
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Узнать другие подробности можно здесь.
Илья Источник:
blogs.windows.com
blogs.windows.com
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